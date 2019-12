Corte costituzionale: Marta Cartabia eletta presidente

La Corte costituzionale riunita in camera di consiglio ha eletto come sua presidente la giudice Marta Cartabia. Per lei hanno votato 14 giudici sui 15 che hanno partecipato all’elezione, mentre la stessa Cartabia si è astenuta.

Marta Cartabia è la prima donna ad essere eletta presidente della Corte. Rimarrà in carica fino al 13 settembre 2020, quando scadrà il suo mandato di giudice costituzionale. La neopresidente, informa una nota della Corte costituzionale, ha confermato come vicepresidenti i giudici Aldo Carosi e Mario Morelli.

Cartabia è professore ordinario di Diritto costituzionale e, nel settembre 2011, è stata nominata dal presidente della Repubblica Napolitano giudice della Corte costituzionale, di cui è stata vice Presidente dal novembre 2014.

