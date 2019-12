Prof Sinagra: “La UE ha donato alle Ong 11 miliardi di euro”

Condividi

“La Commissione UE nasconde un’illecita attribuzione di fondi”. Il docente di diritto internazione Augusto Sinagra non ha dubbi. La UE non vuole fornire l’elenco e la motivazione per cui sono stati donati 11 miliardi alle Ong.

“Andrebbe accertato quali sono le associazioni che hanno beneficiato dei finanziamenti ed anche le loro finalità. Vanno valutati gli scopi che devono essere nell’interesse pubblico, non di quello privato. Il bilancio dell’Unione Europea non è un bancomat e se le Ong fanno servizio di deportati dalle coste della Libia all’Italia, non possono ricevere soldi”.

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo