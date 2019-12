Eurobarometro: Italiani sempre più disamorati dell’euro

Italiani sempre più disamorati dell’ euro. Lo rivela l’ ultimo Eurobarometro pubbicato dalla Commissione Ue secondo il quale l’ Italia è il penultimo Paese della zona euro in termini di sostegno per la moneta unica. Solo il 55% degli abitanti dello Stivale, infatti, ritiene che la moneta unica sia una cosa positiva per il nostro Paese, contro il 65% della media della zona euro, con un calo di 2 punti rispetto a un anno fa, a conferma dell’ aumento degli euroscettici italici.

Per contro, aumentano del 6% i contrari alla moneta unica: il 36% degli italiani ritiene l’ euro negativo per il proprio Paese. E gli italiani sono anche i meno convinti che l’ euro sia positivo per l’ Ue, con il 69% che risponde positivamente e il 21% negativamente. Tra gli Stati membri della zona euro solo la Lituania fa peggio dell’ Italia, con il 49% di opinioni positive rispetto agli effetti dell’ euro sul proprio Paese e il 37% di opinioni negative, con i favorevoli che, però, nell’ ultimo anno hanno recuperato il 7%.