Russiagate, Mifsud (informatore Fbi) era a casa di Zampini

Alessandro Zampini a fine 2017 ospitò Joseph Mifsud nella sua casa di Esanatoglia, vicino a Matelica, nelle Marche, perché il professore maltese al centro del Russiagate voleva scrivere le sue riflessioni sulla vicenda e rimanere lontano dai riflettori dei media. Mifsud soffriva in quel periodo di ipertensione e Zampini voleva dare una mano a un amico in difficoltà di salute. Sarebbe questo, a quanto apprende l’Adnkronos, il contenuto della lettera con la quale lo stesso Zampini ha informato il consiglio di amministrazione della Link University sulle ragioni dell’ospitalità offerta a Mifsud.

La Link, contattata dall’Adnkronos, non conferma e non smentisce questa indiscrezione. E neppure quella che la decisione di ospitare Mifsud a detta di Zampini sarebbe stata presa personalmente, senza coinvolgere il gruppo dirigente dell’ateneo e nemmeno la compagna, ma unicamente in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al professore maltese, che – scriverebbe Zampini – non risultava essere ricercato da nessuna autorità giudiziaria e che in quel momento era visibilmente preoccupato, sotto stress e bisognoso di privacy. Zampini in calce alla missiva avrebbe anche offerto le sue dimissioni dal cda della Link, del quale è membro.