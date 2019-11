San Marino: fake news? Da anni in prima linea tra i disinformatori

Condividi

“Chi non può ragionare è un pazzo. Chi non vuole è un bigotto. Chi non si interessa è uno schiavo.” ANDREW CARNEGIE

di Rocco Luglio

Decisamente la Repubblica di San Marino continua a sorprendere nel suo bipolarismo comportamentale!

Ovvero, da una parte partecipa quale parte attiva a quelli come “Il confronto sul rapporto fra informazione e democrazia” organizzato dal Consiglio d’Europa, dall’altra ormai da anni censura notizie di portata internazionale che coinvolgono la Banca Centrale e tutti gli organi di Vigilanza in carica negli ultimi 10 anni (vedi di seguito gli screenshot di pagine eliminate addirittura dal web)

e oltretutto, per esempio, non pubblica immediatamente, nonostante abbia comprova della veridicità delle informazioni, notizie quali quella ricevuta nella serata di ieri relative alla denuncia della Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti per calunnia e già in mano alle istituzioni italiane (vedi ricevute di consegna).

Non solo, a San Marino si promuovono convegni quale il seminario di domani “La criminalità non convenzionale” mentre proprio per coprire i coinvolgimenti istituzionali relativi a detta criminalità, attivissima nella RSM, addirittura parrebbero aver disarcionato il Governo, onde togliere riferimenti all’Ambasciatore italiano già al corrente di ognuna delle malversazioni di cui sopra.

Giusto per indicare qualche azione “burlona” avvenuta sul Titano basti sapere che si sono permessi di manipolare un Bollettino Ufficale della Repubblica nella parte finanziaria parrebbe onde nascondere la reale data di LCA di Asset Banca e che, per quattro anni, nonostante informata di quanto era in atto la Segreteria Industria, ad esempio. ha consentito alla stessa BCSM di farsi certificare i conti che poi avrebbero fatto parte integrante del Bilancio Nazionale dallo stesso Audit delle banche che poi ha lei stessa messo in LCA in rapida e sospetta successione visto quanto al Processo Conto Mazzini, al Processo Re Nero a Forlì e le responsabilità degli stessi CdA in quanto ormai i mano anche alla Direzione Generale della Cooperazione Europea. (vedi foto qui sotto).

Nella speranza che lassù qualcuno rinsavisca rapidamente visto quanto consegnato anche a Moneyval, Fitch, FMI, nonché a Banca d’Italia, BCE e al Consiglio d’Europa e riescano a fare in modo di mantenere in vita il fragile sistema che sta portando al collasso migliaia di famiglie ignare proprio a causa della disinformazione di cui sopra, ricordo in conclusione ai cittadini di San Marino che ciò accade anche perché, contrariamente a tutta l’informazione d’Europa, quella della RSM non ha una legge che preveda l’imposizione del DOVERE di informazione. Nemmeno in casi di gravità eccezionale come questi citati. Chiedere al Giudice Buriani che ha archiviato per questo motivo una denuncia relativa indirizzata al Tribunale Unico dal nostro collaboratore il giornalista Stefano Davidson.