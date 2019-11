Muro Berlino, neanche oggi Mattarella è riuscito a pronunciare la parola ‘comunismo’

Presidente Mattarella, ma nemmeno oggi riesce a pronunciare la parola comunismo? Bello, bellissimo (per non incorrere nel vilipendio…) il messaggio alla camomilla del presidente della Repubblica italiana per il trentennale dell’abbattimento del muro di Berlino. Ma limitare il tutto ad “un’Europa libera da barriere e totalitarismi” è davvero triste, perché non dà il segno del cambiamento reale. Sarebbe stato sufficiente ricordare l’apostolato di Papa Giovanni Paolo II, ma di questi tempi sembra non andare più di modo. Oppure, il coraggio di Mikhail Gorbaciov e della sua perestrojka, ne sarebbe bastato solo un pizzico per celebrarlo. Berlino è libera da trent’anni perché 500 morti nel passaggio da est a ovest sono caduti per la libertà.

Mattarella dimentica chi opprime i popoli dell’Est – A Mattarella è sufficiente ricordare in un messaggio davvero scarno quegli eventi, assieme al monito, il solito, che serve a sollecitare un’”Europa senza più muri di divisione e di odio”. E già, di questi tempi chissà a chi si riferisce…