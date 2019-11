Petizione per riaprire il caso di Chico Forti, ingiustamente condannato all’ergastolo in USA

Dopo il servizio dell’ultima puntata delle Iene, che ha parlato del caso, è stata aperta una petizione per chiedere la revisione del processo a Chico Forti, sportivo e imprenditore italiano, condannato all’ergastolo negli USA per omicidio. Sulla vicenda è intervenuta oggi anche Rita Dalla Chiesa, ma nel maggio scorso se n’era interessata perfino la cbsnews con un ampio servizio.

La petizione può essere firmata qui »»

“Aiutiamo ad avere giustizia Chico Forti che vent’anni fa ha subito un processo farsa negli Stati Uniti ed è stato condannato senza alcuna prova, alcun movente e praticamente alcuna difesa al carcere a vita.

Esortiamo il nostro Governo a comportarsi come dovrebbe, difendendo e schierandosi dalla parte di un cittadino innocente ingiustamente accusato e incarcerato in condizioni disumane. Esortiamo il ns Governo a fare ciò che gli altri Stati fanno regolarmente quando un loro cittadino versa in brutte acque in un Paese straniero.”