Repubblica di San Marino: “…giornalisti continuano ad essere uccisi per il loro lavoro di informazione contro criminalità, fatti politici e corruzione”

di redazione di segretidibanca (Luglio, Davidson, Draghi, Biglia)

Però, che botto eh?

Quindi:

– Considerato quanto da noi denunciato in questi anni relativamente all’ informazione, contro criminalità, fatti politici e corruzione a San Marino.

– Tenuto conto che di ogni documentazione e le prove di quanto sopracitato sono state fornite a tutte le testate giornalistiche sammarinesi (e italiane).

– Essendo evidente da screen shots che a San Marino si pratica la CENSURA su notizie finanziarie di interesse internazionale con la collaborazione della stampa italiana che si sa, pare scrivere solo “sotto velina” o “sotto dettatura”.

– Considerando che nonostante uno degli scriventi abbia denunciato questo fatto in ogni Sede opportuna oltre che Istituzionale, leggendo l’incipit dell’articolo odierno di RTVSM (uno dei censori abituali ove la “giornalista” Sandra Bucci ha ogni documento in merito): “In tutto il mondo, specie nei Paesi in pace, i giornalisti continuano ad essere uccisi per il loro lavoro di informazione, contro criminalità, fatti politici e corruzione.”

chiediamo: noi della redazione ci si deve preoccupare?

È una minaccia tra le righe, rivolta a chi sta scoperchiando il “bottino” (nel senso pisano del termine), con la scusa di riportare quanto raccomandato da Presidenti ONU e UE ma NON fatto nella Repubblica di San Marino, ?

Ma, del resto Asset Banca non aveva forse minacciato tra le righe le croniste de Il Fatto Quotidiano quando più di un lustro fa misero il becco in questa faccenda?

( Ecco un link italiano relativo a dette minacce:

https://www.imolaoggi.it/2013/12/02/chiedono-informazioni-su-denuncia-a-banca-sammarinese-silenzi-e-velate-minacce-a-cronisti/, perché quello apparso a San Marino, ovviamente, è stato cancellato ma era qui: http://www.sanmarinonotizie.com/?p=81305 )

In fondo quasi il 90% dei responsabili dei 1109 delitti contro giornalisto tra il 2006 e il 2018non è stato punito e mi sa che potrebbe esserci anche una “divertente” coincidenza di percentuali relativamente a ciò e alla punizione di reati finanziari a San Marini!

Ce lo chiediamo anche perché se no sarebbe difficile capire come mai chi applica CENSURE e quanto di peggio se si parla di malversazioni di certe banche locali, centrali o meno che siano, pubblichi determinate notizie che in buona sostanza conferma il suo essere costituzionalmete fuorilegge e deontologicamente fuori-regole, n’est pas?

Che bel Paese la Repubblica di San Marino eh?

Ipocritopoli forse sarebbe il nome più adatto anche se, visto quanto in atto ma censurato poiché coinvolge decine di nomi di primo piano, può darsi che la Repubblica non debba nemmeno più preoccuparsi del proprio nome poiché forse lo farà chi sarà chiamato da BCE o FMI a riportare ordine in uno dei sistemi finanziari ormai COMPROVATAMENTE tra i più corrotti della terra.

Qui sotto LE PAGINE VERGOGNOSAMENTE CENSURATE: