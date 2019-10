Migranti, UE: “No hotspot in Libia, un piano simile non esiste”

“Non esiste” un piano per creare degli “hotspot” europei (Centri di identificazione e controllo per i migranti) in Libia, gestiti dall’Agenzia Ue per le frontiere esterne, Frontex. L’ipotesi, circolata nelle scorse ore sulla stampa italiana, secondo cui il governo starebbe pensando a questa soluzione, da richiedere all’Ue, è stata semplicemente esclusa da una portavoce della Commissione europea, Natasha Bertaud, oggi a Bruxelles.

“Un piano simile non esiste – ha detto Bertaud durante il briefing quotidiano per la stampa della Commissione – e non c’è alcuna intenzione di avere piani simili in futuro”.”Più in generale – ha continuato la portavoce – quello che posso dire è che Frontex può intervenire in Paesi terzi solo quando c’è un accordo con lo Stato in questione, e per ora accordi del genere esistono solo con l’Albania e il Montenegro”.