San Marino: “Il Sistema”, for dummies

di Stefano Davidson

Allora, in questo articolo cercherò tramite qualche esempio di spiegare come ha funzionato e a quanto pare sta ancora funzionando il “Sistema San Marino” a protezione del “Sistema Bancario locale”. Un “Sistema” quello in atto, che ha portato la Repubblica più antica del Mondo ad essere forse la prima Nazione a rischio esistenza fisica causa gestioni “più che allegre” della propria economia.

Cominciamo:

Avevi un problema con una Banca locale, che so ti erano spariti i soldi dal conto corrente (su cui società sammarinese ti aveva pagato casa pretendendo di pagarti ain quella BAnca dove aveva il Conto come conditio sine qua non) perché trafugati da funzionari della banca?

Bene, ovviamente chiedevi spiegazioni all’istituto interessato il quale, a prescindere dalle tue evidentissime ragioni, abitualmente negava anche l’evidenza documentale e addirittura iniziava tramite legai a minacciare azioni contro di te già vessato dalla sparizione del tuo denaro.

I legali della Banca iniziavano così quella che viene normalmente chiamata “resistenza temeraria” ovvero resistere in Giudizio nonostante al corrente delle cople evidenti del proprio cliente. Questo tipo di azione prevede responsabilità di legali quando NON PROVVISTI di manleva da parte del cliente in cui spiega di sapere a cosa va in contro con tale resistenza ma ordina di proseguire.

A quel punto, tu o comunque colui che da ora chiameremo il malcapitato (o la malcapitata) si rivolgeva da prassi a Banca Centrale della Repubblica di San MArino.

Questa, ben istruita da chi comunque ne controllava il funzionamento, nonostante disponesse di Vigilanza apposita negava gli addebiti alla banca segnalata e ti spediva lettera in cui sostanzialmente ti diceva che non era vero che tu fossi stato rapinato e comunque che non era di loro competenza consigliandoti di rivolgerti alle autorità competenti: il Tribunale Unico.

A questo punto allora la vittime di quanto descritto doveva presentare regolare denuncia, assumere un avvocato locale (del resto hanno leggi che seguono principi al limite del paradossale, ma soprattutto moooolto elastiche) con conseguenti spese che se il malcapitato non potesse sostenere causa furto sopra riportato avrebbero causato non poche difficoltà nel tentativo di recupero del maltolto.

Trovato l’avvocato ci pensava il Tribunale attraverso Giudici inquirenti compiacenti che, come l’appena condannata Volpinari, quando si trattava di banche soprattutto (se non istruiti dai propri burattinai per giochi di potere interni) NON INDAGAVANO su quanto denunciato stando delle parole della banca ed archiviando il procedimento dopo anni per ovvia prescrizione intervenuta.

A quel punto se volevi opporti era necessario lottare anche contro i legali assunti poiché anche loro cominciavano ad attuare una sorta di “melina” giuridica onde favorire il Sistema. In caso riuscissi a presentare opposizione all’Archiviazione e il tuo caso dovesse essere riaperto a causa delle evidenti mancanze del giudice archiviatore ci pensava poi il Giudice d’Appello a ri-archiviare il tutto, sostanzialmente indagando poco nulla, evitando di vedere reati finanziari visibili anche a un cieco e ribadendo l’archiviazione per prescrizione.

Per riavere il maltolto allora la vittima come avrebbe potuto fare?

Bé, sfruttando quel “poco nulla” di risultanze dalle indagini in Procedimento Civile.

Lì nulla comunque potevi, anche se il “poco nulla” era invece un documento fondamentale che dava ragione alla vittima ed era evidente che anche il Giudice di secondo grado aveva archiviato illegittimamente .

Perché?

Bé perché a quel punto quando l’azione del malcapitato contro la banca stava giungendo a Giudizio interveniva la Banca Centrale che metteva in Liquidzione Amministrativa l’Istituto accusato delle malefatte e per una “divertente” Legge sammarinese che stabilisce che chi è sotto LCA non risponde giuridicamente ai propri creditori. Può esigere crediti ma, giuridicamente, NON può essere attaccata.

E se tra i documenti trovati nel “poco nulla” e nelle indagini successive si scopriva che la banca ora in LCA “protettiva”, che nel frattempo aveva assorbito per”ordine” della Banca Centrale la Banca colpevole del furto iniziale (nel frattempo comunque sotto processo per altri mille capi d’accusa) aveva fatto certificare i propri conti per anni dallo stesso Auditor che lo faceva per Banca Centrale e per la Banca assorbita in contemporanea per 4 anni 4?

E se contemporaneamente pare decedesse anche il trait d’union tra le due banche ora liquidate? Dico pare perché NESSUNO ne ha confermata la veridicità nonostante anche domanda specifica a Prefetture competenti e Ambasciata stessa. In fondo se si conoscono un minimo le vicende e gli scandali bancari degli ultimi anni nel Mondo non è impossibile pensare che il soggetto (reo palese poiché tra l’altro era lui che aveva consentito il “viaggetto” di più dui un milione di euro” della vittima senza autorizzazione alcuna da San Marino al Lussemburgo, a Gibilterra fino alle Isole Vergini. Alla faccia dell’antiriciclaggio edi Moneyval)

A quel punto la vittima, che nel frattempo aveva anche in mano la prova di una falsificazione del Bollettino Ufficiale della Repubblica da parte di Banca Centrale proprio relativamente alla comunicazione della LCA “protettiva” di cui sopra, si rivolgeva alle Istituzioni del proprio Paese il cui Ambasciatore chiedeva immediatamente spiegazioni alla Segreteria di Stato esteri e Giustizia.

Questa non solo NON si attivava per risolvere il problema ma prendeva in giro le Autorità estere, anche per iscritto, relativamente all’attenzione riservata al caso, addirittura garantendo di averle consegnate alla Dirigenza del Tribunale che però anche di fronte a Ambasciatore Vicario negava di aver ricevuto e, soprattutto, segnalava come comunque dette cose NON FOSSERO di sua competenza (e il Segretario di Stato alla Giustizia certe cose non le dovrebbe sapere?).

Dopo un anno e mezzo dalla prima richiesta di Giustizia l’Ambasciatore della Nazione del malcapitato/a, in incontro Ufficiale, usava parole di fuoco chiedendo Giustizia per il/la proprio/a concittadino/a da parte di tutte le massime Autorità del suo Paese comprese quelle che si occupano di affari europei.

A quel punto il SdS improvvisamente si ricorda che è l’Avvocatura a doversi occupare di certe cose e la invita al sopra citato incontro ove le vengono consegnate tutte le documentazioni e prove del caso a dimostrazione delle abnormi responsabilità di Banca Centrale nonché di numerose SdS.

L’Avvocatura ovviamente impiega tempi biblici a leggere quanto normalmente si comprende in un paio d’ora (se si è un po’ gnucchi, se no molto meno viste le evidenze documentali) e impiega DUE MESI prima di ritirare in Tribunale il fascicolo relativo al misfatto ritirandolo ovviamente a ridosso delle “vacanze” estive (come i bambini che vogliono evitare il compito in classe!).

Va da sé che comunque essendo avvocati quelli che compongono l’Avvocatura (a prescindere che esserlo non sia garanzia di intelligenza e soprattutto onestà) capiscono immediatamente a che livello si è innalzato per colpa di BCSM e delle SDS succitate il livello del merdone che sta affogando il Titano e di chi sono le colpe effettive (in buona sostanza tutto parte dagli stessi sotto processo già citati in precedenza e condannati nel frattempo in primo grado a pene severissime).

A questo punto come fanno?

Loro non fanno nulla infatti, ci pensano il Tribunale e lo Stato. Ovvio, il primo sospende il Processo d’Appello (dove i condannati visto quanto a quest’altro caso rischiano mooooolto di più di prima), poi per sicurezza, tutti d’accordo (anche perché i burattinai son sempre quelli da sempre) si fa saltare il Governo, perché tutti, maggioranze e opposizioni, sono comprovatamente informati sui fatti e comprendono quanto ciò possa comportare a livello di responsabilità personali su quanto accadrà al Paese, così lo Stato che chiede Giustizia per il proprio cittadino/a vessato da dieci anni ormai NON avrà permesi interlocutore cui riferirsi.

Indi cosa pare abbia fatto lo Stato di San Marino per trovare le risorse utili probabilmente per chiudere le vicende legate alla Banca in LCA e in pancia ora come ora a Carisp SM che è Banca di Stato?

Inietta trentadue milioni di euro (€ 32.000.000, bazzecole no? Visto in rapporto al numero di abitanti e al debito contratto dallo Stato per versarli in Italia ad esempio equivarrebbe a un rinforzino di 60 MILIARDI di euro.) nelle casse di CArispSM inserendoli a quanto pare però nella Gestione 2018 appena passata al vaglio di Fitch e del FMI in assenza però di quest’esorbitante ulteriore indebitamento.

Quindi esultano sui giornaletti locali (che nel frattempo applicano la censura su ogni notizia relativa a quanto riportato i questo articolo) che hanno mantenuto il rating e che per questo sono stati bravi.

Roba da matti! Neanche alle elementari si fanno cazzate così, salvo che non si conti su strette amicizie del babbo con il Preside o che la mamma non “la” dia al maestro).

Attenzione l’omertà e l’omissione, pane quotidiano del sammarinese bancario o banchiere o SdS agli ordini degli stessi, continua anche se il malcapitato denunciava per esempio reati commessi dagli avvocati di controparte all’Ordine nonché se denunciava la censura applicata dall’informazione su notizie di rilevanza internazionale alla Consulta. Neanche a Corleone credo si trovi un livello di collusioni così ramificato (ma del resto 24.000 persone impiegate tra Banche e Pubblico Impiego come può essere diverso…)

Ecco, abbiamo finito l’escursus attraverso le modalità difensive di uno degli Stati “meno trasparenti” del Globo, uno Stato che mente a tutti anche in Sede internazionale quando si tratta di conti e finanze (sulle balestre non saprei dire ma avrei dubbi anche lì).

Uno Stato dove questo “Sistema” sopra descritto ha funzionato e sta ancora funzionando da cui la denuncia dello stesso a MoneyVal e al Fondo Monetario a quanto pare giunta ieri sulle scrivanie dei responsabili Matthias KLOTH Michael STELLINI e Lado LALICIC oltre che in Consiglio d’Europa tramite il loro Ufficio Programma di Venezia.

Sopravviverà il Sistema anche a questa prova, sopravviverà alla denuncia dell’Ambasciatore alle Procure del suo Paese delle malversazioni apprese? Il nuovo Governo che si insedierà a dicembre avrà voglia anch’esso di prendersi tutto quanto descritto sul groppone e imporne le conseguenze alla cittadinanza tutta o ci penserà Banca Centrale a risolvere il problema essendone TUTT’ORA la causa principe?

Ma, soprattutto, visti i reati e vista questa Europa relativamente ai mercati finanziari, sopravviverà la Repubblica di San Marino?

Ai poster elettorali l’ardua sentenza…