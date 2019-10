San Marino: giudice italiano condannata dalla CEDU!

“Per quanto sia sbagliato quanto ti torna comodo lo ritieni giusto.” (Publilio Siro)

di Stefano Davidson

Per cui il Commissario della Legge (Giudice inquirente) di San Marino Antonella Volpinari (“Archiviator”), di cui abbiamo più volte parlato su questo sito in merito a comportamenti tutt’altro che giuridicamente compatibili è stata condannata in CEDU già in altro procedimento appena conclusosi:

“colei che ha assunto le deposizioni nella fase dell’indagine. Visto che non incluse i due coimputati nella lista – allegata al decreto di rinvio a giudizio – delle persone che dovevano deporre al processo, spiega la Corte, la medesima poteva chiaramente visualizzare il rischio che questi non sarebbero stati sentiti nel dibattimento, quindi a maggior ragione doveva disporre udienza al fine del loro esame nella sua fase.”

Il fatto che il Governo sia già abbondantemente crollato sicuramente ha favorito il SDS Esteri e Giustizia Nicola Renzi che di fronte alle denunce di malefatte e mancate indagini da parte della stessa Volpinari (sora “archiviazione facile”) ai danni di cittadina italiana, addirittura presentatagli con tanto di prove dall’Ambasciatore italiano in loco di fronte a testimoni (l’Ambasciatore Cerboni appunto ed il sottoscritto) dichiarò l’impossibilità che la Commissario avesse compiuto detti reati, udite udite, poiché egli la conosceva da decenni e avrebbe giurato sulla buona fede dell’oggi condannata.

Bella figura di m… di fronte alle Autorità italiane, che addirittura hanno poi misteriosamente premiato chi (comunque, governava in RSM al momento della falsificazione di un Bollettino Ufficiale della Repubblica) per aver favorito un, a nostro avviso, invisibile processo di trasparenza del sistema finanziario sammarinese che trasparente è diventato solo dopo l’intervento di questo sito che sono 7 anni che svela le malefatte e i funzionamenti del “Sistema San Marino” che coinvolge tutti dal Tribunale e la sua gestione, agli avvocati collusi, alle istituzioni compiacenti fino a Banca Centrale, il vero cuore della delinquenza in Repubblica a quanto pare.

Si legge poi su quei giornaletti che a San Marino chiamano quotidiani d’informazione (che però non danno, anzi censurano ed hanno censurato alla faccia dei cittadini onesti) che il Movimento Rete in questa campagna elettorale rifiuta di formare un Governo con i coinvolti in quanto in atto e parte della calizione precedente.

“Chi è senza peccato…!!” viene da dire, considerato che i rappresentanti di RETE appunto presenti in vari Organismi di controllo delle attività finanziarie del Paese a partire dal Comitato Credito e Risparmio erano e sono informati di ogni cosa relativamente ad abnormi responsabilità condivise per anni in Repubblica ma NON HANNO DENUNCIATO MAI NULLA IN CONSIGLIO ad esempio…

Ora che MONEYVAL pare stia per essere informato di quanto accaduto a San Marino relativamente alle certificazioni comuni dei conti tra Banca Centrale, Banca Commerciale ed Asset nonché alla falsificazione da parte (con buona probabilità) di qualcuno in BCSM del Bollettino Ufficiale proprio relativamente alla LCA di Asset, riteniamo che forse in tanti, sammarinesi ed italiani, viste le proprie innegabili responsabilità, dovrebbero alzare le mani e arrendersi, diversamente saranno tempi duri per loro ma soprattutto per la Repubblica di San Marino sempre che tale rimanga.

Diverte o preoccupa, a piazér, anche il fatto che sia stato aumentato l’indebitamento di cui al Bilancio dello Stato del 2018 di ben 32.000.000 ( in proporzione in Italia sarebbero 60 miliardi) DOPO che Fitch ha emesso il Rating proprio su quei conti. Roba da matti!

Mi continuo a chiedere se a San Marino conoscono l’istituto della Class Action