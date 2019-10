Secessionisti catalani, altra notte di scontri a Barcellona

Il primo ministro spagnolo facente funzioni, il socialista Pedro Sanchez, ha convocato per oggi i leader dei principali partiti di opposizione dopo una notte di violenti disordini secessionisti a Barcellona e in altre città catalane che ha provocato 125 feriti, soprattutto fra le forze dell’ordine. La situazione è ancora tesa stamattina, dopo che un sabotaggio ha interrotto la linea ferroviaria ad alta velocità Barcellona-Madrid e diverse vie di comunicazione sono state interrotte da attivisti, riferiscono i media spagnoli.

I nove leader secessionisti in carcere, la cui condanna a pene fino a 13 anni ha scatenato la protesta, hanno tutti inviato messaggi su Twitter per prendere le distanze dalla violenza, dicendo di appoggiare manifestazioni pacifiche. Altrettanto ha fatto il movimento di protesta civile Tsunami democratic. Ma per il momento il presidente del governo autonomo catalano, il secessionista Quim Torra, non ha espresso alcuna condanna per i disordini della notte scorsa. Il bilancio degli scontri, riportano i media, è di 125 feriti, fra i quali 72 agenti della polizia locale dei Mossos e 18 della polizia nazionale. I manifestanti arrestati sono 51.