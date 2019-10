Rapine in sale giochi, furti e spaccate: sgominata banda di stranieri

Perugia – Ha colpito anche in Umbria la banda di rapinatori sgominata dai carabinieri di Firenze. I militari hanno individuato e fermato a Montecatini Terme e a Firenze cinque persone accusate di far parte di un’organizzazione specializzata in rapine e furti.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri la banda, con componenti di nazionalità rumena e albanese, sarebbe responsabile di sei rapine a sale slot e di 23 furti con spaccata, commessi in Toscana, Umbria, Veneto ed Emilia-Romagna tra febbraio e giugno.