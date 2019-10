Bologna: spaccia droga davanti a un asilo, arrestato marocchino

Bologna – Spaccio davanti all’asilo Patini di via Saliceto. Ieri alle 14 un collaboratore scolastico dell’asilo nido Patini di via Saliceto ha avvertito la Polizia sulla presenza di un uomo che spacciava droga proprio nei pressi dell’istituto. Il soggetto viene individuato grazie alla descrizione fornita e fermato in Piazza dell’Unità: si tratta di un marocchino del ’97 irregolare e con moltissimi precedenti.

Addosso oltre a 3 grammi di cocaina già suddivisa in involucri, aveva anche un coltello: è stato arrestato per spaccio ed è stato condotto in carcere per l’aggravante di aver commesso questo reato davanti a un luogo sensibile.

Alle 22 poi durante un servizio di controllo in piazza Aldrovandi sono stati rinvenuti sotto la ruota di un’auto 8 grammi di cocaina nascosti evidentemente da un pusher.

