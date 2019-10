“Paese vergognoso, si permette anche a Curcio di pontificare”

Condividi

(di Giselda Curzi – adnkronos) – “Veramente vergognoso. L’Italia è un Paese ‘sostenibile’ certo, riesce a riciclare perfino i rottami morali della storia. Provo una grande tristezza, a questi signori è permesso ancora di pontificare”. Lo ha affermato all’Adnkronos Piero Mazzola, figlio di Giuseppe Mazzola, il carabiniere in congedo ucciso dalle Br il 17 giugno 1974 insieme a Graziano Giralucci nella sede del Msi a Padova (primo assassinio rivendicato dalle Brigate Rosse), commentando l’intervento previsto per domani sera dell’ex brigatista Renato Curcio a ‘Lo Spazio Nuovo’ a Modena per la presentazione del suo nuovo libro ‘Ascoltare e narrare’.

Curcio non partecipò all’assalto in cui morì Mazzola e non uccise mai nessuno di persona, ma scrisse il proclama di rivendicazione di quell’azione. “Purtroppo succede molto spesso che questi personaggi parlino in pubblico – ha aggiunto il figlio della prima vittima delle Br – Sicuramente questo signore avrà qualcosa da dire, forse sul lavoro: ci dovrebbe spiegare cosa intende per lavoro se per lui lavoro era uccidere la gente, tanto che definì la morte di mio padre ‘un incidente sul lavoro’. Allora sparare e uccidere le persone era un lavoro?“.