Il killer di Capaci vuole i domiciliari. Superprocura antimafia: si è ravveduto

Secondo il parere della Procura nazionale antimafia, dopo ventitré anni di carcere Giovanni Brusca può finire di scontare la pena agli arresti domiciliari. Come scrive il Corriere della Sera, il killer di Capaci, tenta di ribaltare l’ennesimo rifiuto, alla richiesta di domiciliari, del tribunale di sorveglianza. Oggi la prima sezione penale della Corte di cassazione, si riunirà per decidere sul ricorso degli avvocati del boss, Antonella Cassandro e Manfredo Fiormonti. Il legale contesta che nell’ultimo rifiuto del marzo scorso, il nono dal 2002, il tribunale di sorveglianza di Roma non ha tenuto nella giusta considerazione le valutazioni del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, che dopo i precedenti no ha detto sì all’ipotesi che il pentito sia detenuto a casa. Assenso motivato dal fatto che “il contributo offerto da Brusca Giovanni nel corso degli anni è stato attentamente vagliato e ripetutamente ritenuto attendibile da diversi organi giurisdizionali, sia sotto il profilo della credibilità soggettiva del collaboratore, sia sotto il profilo della attendibilità oggettiva delle singole dichiarazioni”.

Ma anche, come aggiunge Il Corriere della Sera, perché “sono stati acquisiti elementi rilevanti ai fini del ravvedimento del Brusca”: le sentenze che hanno riconosciuto “la centralità e rilevanza del contributo dichiarativo del collaboratore”, e “le relazioni e i pareri sul comportamento di Brusca in ambito carcerario e nel corso della fruizione dei precedenti permessi”. Brusca, proprio per questo, ha già ottenuto negli anni di oltre ottanta permessi premio. Permessi che gli permettono di uscire di prigione per diversi giorni e restare libero anche 11 ore al giorno, solitamente trascorse con il figlio oggi ventottenne.