San Marino, Tribunale Unico: Lettera aperta al Magistrato Dirigente Prof. Giovanni Guzzetta

“Vorrei precisare che noi non dobbiamo dire la verità per convincere quelli che non la conoscono, ma per difendere quelli che la conoscono.” William Blake

di redazionesegretidibanca

Egregio Professor Guzzetta,

ci permetta, ma Lei è proprio sicuro che “la funzionalità della giustizia a San Marino venga menomata dal blocco nomina giudici d’appello” e chiusa lì?

Dai faldoni delle archiviazioni nel Suo Tribunale non si evince che detta funzionalità non esista da anni, considerati i molteplici comportamenti a quanto pare illeciti anche all’interno del Tribunale? Magari tenuti anche dagli stessi Commissari che la Legge dovrebbero amministrare e non piegare alle pressioni che giungono sin dall’esterno del Tribunale al punto da far rimuovere il Suo predecessore che le aveva denunciate?

In tutta sincerità, conoscendo quanto alle responsabilità del Tribunale nell’amministrazione della Giustizia oggi, ma anche ieri a pieno organico (ed avendo documentazione sensibile, tra l’altro la stessa in suo possesso anche in cancelleria penale e civile ed in mano addirittura alla Direzione della Cooperazione Europea oltre che in vari Ministeri in Italia), ci pare che i problemi siano ben altri.

A partire dall’evidente malleabilità dei personaggi che spesso rivestono ruoli fondamentali per la corretta applicazione della legge.

Quegli stessi personaggi che non indagano quando chi ci rimetterebbe è una banca e con lei la Banca Centrale, gli stessi che non ravvedono palesi resistenze temerarie in giudizio (e i costi del Tribunale? Come quelli ad esempio relativi al protrarsi di una causa dove gli imputati sono già comprovatamente colpevoli per loro stessa ammissione su Verbale di CdA ad esempio. Guardi che caso le stesse cose segnalateLe da avvocati locali e da un nostro collaboratore, anche in presenza dell’ Ambasciatore Vicario e che l’Ambasciatore Cerboni stesso ha stigmatizzato in un recente incontro il 24 Maggio u.s con le SDS Esteri, Giustizia Finanze ed Avvocatura).

Ma del resto in un Paese dove 2/3 della popolazione è impiegata nella pubblica amministrazione i livelli di possibili collusioni, corruzione, concussioni e clientelismi mi pare ci sia humus adatto per la delegittimazione di ogni Legge, a prescindere da chi l’abbia emanata. Ci chiediamo oltretutto come faccia un giurista della Sua fama a dirigere la struttura probabilmente più agiuridica d’Europa. Forse è solo questione di abituarsi, come per tutto del resto…

E che dire poi delle menzogne spesso anche per iscritto e che l’hanno coinvolta, utilizzate da certi personaggi istituzionali nel tentativo di fingere di garantire “Giustizia” alle Autorità italiane che chiedono spiegazioni in merito ad evidente denegata giustizia presso il suo Tribunale e a falsificazioni di Bollettii Ufficiali della Repubblica, oltre che a Certificazioni di bilancio di BCSM palesemente compilate in contrasto con ogni principio di legalità, trasparenza ed etica?

Oltretutto da quanto alle ultime considerazioni di Repubblica Futura* in merito al Tribunale e ai quattro, o forse due, ma comunque uno parrebbe sicuro, Gatti che pare vi circolino all’interno come se fossero domestici e che miagolando a destra e a manca (ma soprattutto al centro) avrebbero causato ritardi decennali nel proseguito dei procedimenti, va sottolineato quanto ciò si porti dietro in base all’articolo 6 della Carta Europea dei Diritti Umani.

Intendo: attenzione, quanto asserito da Repubblica Futura è una pubblica denuncia del Tribunale della RSM di violazioni alla Carta Europea dei diritti umani. È chiaro sì che equivale a una confessione, vista la presenza al Governo di RF e quanto ad oggi nella RSM e che coinvolge il suo Tribunale?

Ci auguriamo, visto anche quanto rappresentatoLe dalle istituzioni italiane, che almeno un’indagine interna al Tribunale sia partita, diversamente l’applicazione della Legge (nazionale ed internazionale) avrebbe subito un’ulteriore offesa da chi invece dovrebbe occuparsi oltre che del funzionamento della stessa soprattutto della sua reale esistenza nella Repubblica di San Marino.