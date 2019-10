Il Gatti e lo Stivale

di Marcello Draghi

Gabriele Gatti a San Marino è una sorta di istituzione in negativo a quanto parrebbe, addirittura per lui fu istituita per la prima volta nella storia di San Marino nel luglio 2011, la Commissione consiliare Sammarinese sulle infiltrazioni mafiose. dotata di potere di indagine. Le parole dedi quella indagine raccontavano di contatti diretti e indiretti tra il boss Francesco Vallefuoco – legato alla camorra napoletana del gruppo Stolder, al clan dei Casalesi e a esponenti di Cosa nostra- e il Gatti appunto.

Gabriele Gatti che fu SDS Finanze nel periodo buio di Banca Commerciale Sammarinese fu inoltre anche il primo capitano reggente della Storia a subire contestazioni da parte dei cittadini durante la cerimonia di investitura.

Gabriele Gatti era SDS alle Finanze con Arzilli all’Industria quando dal 2010 a San Marino la Banca Centrale faceva certificare i propri conti (che poi sarebbero stati fonte di Bilancio dello Stato da presentare anche in Sedi internazionali) dallo stesso Auditor (tal Paolo Scelsi di BDO Italia) che nel frattempo certificava la bontà di quelli di Banca Commerciale Sammarinese e di Asset (in foto quelli del 2014).

Il giochino della certificazione comune dei conti a copertura delle ovviamente malefatte, ora sotto gli occhi di tutti (Processo Mazzini e caso G.M, oltre che in mano alle Autorità italiane e addirittura alla Procura di Roma denunciatovi dall’Ambasciatore Cerboni oltre che in BCE e all’IMF), è proseguito dal 2010 al 2014 anni in cui “prezzemolo” Gatti fu appunto titolare di ruoli chiave per impedire alla verità dei fatti di venire a galla ma soprattutto perché certe pratiche invece nascessero. Siamo sicuri di quello che fece?

Credo non sia un caso che alla riapertura dell’Appello Mazzini si sia sentito un miagolio di terrore, mascherato da bullismo, visti gli anni di galera e i sequestri in ballo. Senza contare che chi da ciò ci rimetterà immagino perdonerà difficlmente i comportamenti di chi sta provocando il terremoto attuale a livello finanziario nella RSM.

Tutto ciò, che ora è anche all’attenzione di Banca d’Italia, di Michaela Schrader del IMF, della dott.ssa Molina Vice direttore Generale dell’uffico per la Cooperazione europea, di BCE e continua ad allargarsi a macchia d’olio dovrebbe comportare da parte dei cittadini onesti della repubblica più antica del Mondo a liberarsi definitivamente della causa, a quanto pare, della maggior parte dei loro problemi. Ma non solo disattendendo le indicazioni di restauro della “Repubblica dei Briganti” ma possibilmente con un bel paio di manette ai/al responsabile considerate la gravità di quanto il soggetto pare lapalissiano aver commesso nei confronti della collettività.

Il dramma per i sammarinesi è che il sistema San Marino fatto di galoppini della politica, ex segretari di stato, faccendieri, avvocati, imprenditori e camorristi., ovvero il menù delle relazioni sospette all’ombra del Titano era già stato raccontato nelle oltre 100 pagine della relazione conclusiva della stessa Commissione. Era il 2012!

Oggi, nonostante le promesse istituzionali, i trattati transnazionali, i prestiti chiesti a destra e a manca, l’ossessione di entrare in Europa per salvarsi il fondo schiena (il fallimento della RSM sarebbe già acclarato se ancora non ci fosse qualche soggetto che tiene chiuse le bocche nella speranza di salvarsi “i ciapet” – trad: le chiappe – ), le fasulle garanzie date a BCE nonostantequanto stabilito anche dalla Convenzione per l’utilizzo dell’Euro, si è arrivati in fondo, alla Caina.

Ma nonostante ciò, colui che nella Caina è nato politicamente pare avere non solo la possibilità di esprimere “pressioni” su organi pubblici e non essere arrestato (ma del resto il Col. Faraone comandante della Gendarmeria locale è al corrente di tante di quelle cose che dovrebbero comportare indagini mai compiute nonostante i fatti gli siano stati segnalati da anni. Ovviamente però a quanto pare le omissioni e l’insabbiamento a San Marino non contano come reati, così come la resistenza temeraria, il falso i Bilancio nonché le false comunicazioni, anche ad Autorità estere, e tanto altro ancora).

Qualcuno si chiederà com’è possibile, ma io chiedo a chi se lo domanda:

come pensate che possa essere la testa di chi governa un Paese di 30.000 anime e si presenta all’ONU (che rappresenta centinaia di Nazioni industrializzate che NON DIPENDONO in toto dal proprio exclave e quindi circa 7 miliardi e 970.000 persone San Marino escluso) dichiarando seriamente che «San Marino vuole garantire un futuro al pianeta» mentre lo stesso San Marino e il SDS blaterante luoghi comuni e supini al sistema, non è in grado e non sono stati in grado di garantire nemmeno il presente a se stessi?

La domanda finale comunque è:

chi in Italia (vista la percentuale di investimenti nostrani sul territorio della RSM a partire dai soci di Banca Commerciale in su) consente ancora protezioni ai soggetti evidentemente implicati nelle peggiori truffe e sottrazioni indebite operate da un sistema bancario coadiuvato da compiacenze tribunalizie?

E, perché?

Quella più spinosa invece è:

Come mai non è stata disposta autopsia* (vedi nota) sul Dirigente Ferroni trovato morto nel suo uffico (ovvero fuori dalla propria abitazione) visto quanto ora chiaro esserci in Tribunale nascosto e insabbiato fino ad oggi da generazioni politiche compiacenti?

Come mai della morte dell’ex Direttore Generale di Asset (e, prima, Responsabile Finanze e Vice Direttore di Banca Commerciale Sammarinese ovvero il tait d’union tra malfattori, testimone e probabilmente firmatario di centinaia di atti opachi dopo che la sua diretta ed enorme responsabilità nel caso G.M è venuta alla luce, insieme a quella del forlivese ex Banca di Forlì Valerio Benvenuto) non si trovano notizie, come mai non ho trovato in rete che il commento del suo avvocato riminese che lo piangeva su Facebook?

Ovviamente non insinuo nulla, mi chiedo solo se magari non si trattasse di una delle “scomparse” alla Frank Ahern^…

Ai poster elettorali l’ardua sentenza.

*nota to whom who may concern:

Secondo le Leggi che regolano le disposizioni di polizia mortuaria in Italia infatti il riscontro diagnostico è obbligatorio per i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio.

Nel caso di esame autoptico disposto per ragioni giudiziarie, non ci si potrà opporre alla volontà della giustizia che, se è intervenuta, vuol dire che intende fare chiarezza sulle cause del decesso. Pensa, ad esempio, ad una persona perfettamente sana trovata misteriosamente morta

