“Silvia Romano costretta a matrimonio islamico”, inquirenti: nessun riscontro

Non c’è alcuna evidenza investigativa sulla presunta islamizzazione forzata di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya il 20 novembre scorso. È quanto si apprende da fonti giudiziarie a Roma in relazione alla notizia riportata oggi dal Giornale: in un articolo che cita fonti dei servizi italiani, il quotidiano afferma che la giovane, dopo il rapimento, sarebbe stata costretta all’islamizzazione e a sposarsi in Somalia con un uomo legato all’organizzazione che la terrebbe in ostaggio. Una ricostruzione smentita dagli inquirenti.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti – – Al momento le uniche ipotesi valide dei magistrati di piazzale Clodio, che sulla vicenda indagano per sequestro di persona con finalità di terrorismo, sono che la ragazza potrebbe essere stata trasferita in Somalia dopo il sequestro. In base a quanto accertato dagli inquirenti, ci sono stati contatti telefonici tra gli autori materiali del rapimento e la Somalia.