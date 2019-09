Lampedusa: sbarcati 180 migranti su 8 imbarcazioni

“Nessuna emergenza a Lampedusa”. Così Salvatore Martello, sindaco dell’isola siciliana, parlando con l’Adnkronos degli arrivi dei migranti che si sono succeduti durante tutta la notte. “Sono arrivate 8 imbarcazioni con 180 persone a bordo, alcune accompagnate dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che li ha soccorsi, altre autonomamente come arrivano sempre” aggiunge il sindaco che si dice “per niente preoccupato”.

“La situazione non è mai cambiata. I migranti sono sempre arrivati, anche prima, perché il problema non è mai stato affrontato e risolto. Emergenza comunque non c’è – sottolinea Martello – se a Lampedusa arrivano e poi vengono trasferiti altrove problemi non ce ne sono. Si creano invece, dal momento in cui i migranti vengono tenuti a Lampedusa per giorni. Ma se continua così significa che gli impegni che abbiamo preso con questo ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, funzionano. Col precedente ministro – osserva il sindaco – nemmeno parlavamo”.