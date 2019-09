San Marino: Fondo Monetario Internazionale ritiene inadeguata la Vigilanza di Banca Centrale

Condividi

di Rocco Luglio

“Gli esperti del Fondo Monetario Internazionale sottolineano come San Marino non debba mettere a carico dello Stato i buchi delle banche e come sia necessario che la ricapitalizzazione degli istituti di credito venga fatta da investitori privati, mentre anche la legge sulle risoluzioni bancarie, preparata da Bcsm e della quale parte della politica si è assunta la paternità, pone un disequilibrio spaventoso a carico delle casse publiche e, secondo gli esperti del Fondo risulterebbe anche tecnicamente discutibile, laddove la Banca Nazionale Sammarinese è di proprietà di Bcsm: vigilante che possiede un vigilato.” (da Libertas SM)

Figuriamoci quindi poi se il Fondo Monetario si accorgesse che i Bilanci consegnati da Banca Centrale dal 2010 al 2014 (anni di dissesti e Far West bancario) erano stati redatti dallo stesso che contemporaneamente li certificava per due delle controllate (in particolare esattamente le stesse che hanno dato il via al crack sammarinese, Banca Commerciale ed Asset sono infatti le protagoniste in negativo di due procedimenti che hanno portato in primo grado a pesanti condanne sia in Italia che al Tribunale di San Marino).

E se poi il FMI sapesse addirittura delle risposte dello Stato, attraverso il suo SDS Renzi ad Autorità estere su conclamate violazioni di leggi locali ed europeee oltre che di trattati internazionali e transnazionali (senza contare i Diritti Umani), visto che perlopiù pare siano state menzogne infantili, costantemente ai danni di cittadina italiana vessata in maniera ormai palese da dieci anni (da cui una prossima possibile denuncia ad personam in Italia per Atti persecutori?) da:

Banca Commerciale Sammarinese e relativi liquidatori,

Asset Banca e relativi liquidatori,

Banca Centrale informata dei fatti da anni e, non solo immobile, addirittura barricata “a protezione” del sistema che coinvolge i massimi esponenti della politica locale da dieci anni a questa parte oltre che avvocati senza scrupoli,

e, non solo immobile, addirittura barricata “a protezione” del sistema che coinvolge i massimi esponenti della politica locale da dieci anni a questa parte oltre che avvocati senza scrupoli, sedicenti giornalisti dalla censura facile

SdS palesemente ree di omissioni gravissime, già stigmatizzate dall’Ambasciatore italiano in incontro ufficiale con appunto le SDS Giustizia, Esteri e Finanze.

Oltre ovviamente alle responsabilità enormi di chi al Tribunale Unico archiviava per prescrizione ciò che si era prescritto soprattutto per le lungaggini del Tribunale stesso (6 anni di indagine preliminare per un archiviazione ormai rivelatasi eclatantemente illegittima, vista la mancanza TOTALE di indagini in due anni da parte del Commissario Volpinari ed il lavoro di archiviazione alla “evviva il parroco” del Commissario Morsiani e la cecità dell’allora Dirigente Pierfelici che NON ravvedeva resistenze temerarie a mio parere palesi anche a un lombrico!!!)

E cosa direbbe poi il FMI sapendo che la Repubblica di San Marino ha falsificato addirittura un Bollettino Ufficiale della Repubblica (destinato internazionalmente) nella parte delle inserzioni finanziarie relativamente alla LCA di Asset?

E come la prenderebbe il FMI le accuse di BCSM al nostro collaboratore che ne ha denunciate su queste pagine le malefatte reiterate per anni, che parrebbe addirittura aver comportato la chiamata ufficiale del Presidente di BCSM all’Ambasciatore italiano nel luglio scorso per capire cosa stesse accadendo, visto che la chiamata pare essere stata effettuata a quanto pare negando di essere al corrente dell’accaduto, nonostante BCSM avesse, solo due mesi prima, inviato attraverso l’Ambsciata italiana un “offerta di pace” alla vittima? (Offerta di pace per modo di dire, visto che di restituire il maltolto non se ne parlava nonostante le evidentissime responsabilità dell’Ente e che detta telefonata a ben vedere in fondo altro non era che un estremo tentativo di evitare il peggio visto il coinvolgimento indiretto nella faccenda di BNL e quanto pende sulla testa delle Presidenza BCSM dal 2010 ad oggi e su quella dell’Avvocato Tomasetti visto cher pare esista un esposto al Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Avvocati italiano proprio in merito a negligenze ed omissioni varie.)

E della censura praticata a San Marino su notizie finanziarie di interesse generale ed internazionale, oltre alle balle Governative sulla trasparenza, che cosa direbbero alla sede di New York?

Raul Casadei una volta cantava “Ciao, ciao, ciao, mare”…?

Mi pare che se continua così tra un po’ in Europa si canterà invece “Ciao ciao ciao Titanoo”…

Il bello è che l’arma di distrazione di massa usata oggi per rendere fumosa la faccenda agli occhi dei propri cittadini sia la liberalizzazione della marijuana, demonizzata fino a due mesi fa (https://www.altarimini.it/News120299-in-auto-con-40-grammi-di-marijuana-nei-guai-coppia-sammarinese.php), e anche su ciò sarebbe interessante sapere cosa ne pensano le Autorità dell’exclave tutto intorno ove la stessa è ancora proibita e perseguita.

Ovvero pare proprio che nell’antica Repubblica, visto anche quanto disatteso proprio relativamente a “promesse” a Fitch e all’FMI, viga la legge di Pino dei Palazzi di Zelig, ovvero “noi facciamo quel che ci pare davanti alle istituzioni italiane e internazionali loro devono stare muute!”