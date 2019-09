150 auto intestate per commettere furti e truffe: denunciata romena

Condividi

150 auto intestate per commettere furti e truffe: nei guai 26enne romena senza patente. Auto utilizzate per commettere furti e truffe riconducibili a una sola persona, domiciliata nel bolognese. I Carabinieri di Borgo Panigale, guidati dal Comandante Elio Norino, hanno denunciato una cittadina romena di 26 anni, che per giunta, non ha mai avuto la patente, per false dichiarazione e intestazione fittizia di veicoli (art. 94 bis del Codice della Strada, e 479 del Codice Penale).

L’indagine partita dalla Procura di Milano ha interessato l’Arma di tutta Italia, fino all’identificazione della donna sul territorio bolognese. Dopo l’alert su targhe e intestataria, sono già stati rintracciati 15 che e sono stati sottoposti a blocco anagrafico, ovvero a sequestro e cancellazione dal PRA, il Pubblico Registro Automobilistico –