Nigeria, jihadisti uccidono operatore di Ong francese

IL CAIRO, 25 SET – Un operatore nigeriano della ong francese Azione contro la fame (Acf) rapito lo scorso luglio con altri cinque connazionali nel nord-est della Nigeria, è stato ucciso da un gruppo jihadista affiliato all’Isis responsabile del sequestro, che ha postato online il video dell’ ‘esecuzione’. Ne dà notizia il sito Sahara Reporters.

I sei – l’operatore ucciso, due autisti e tre dipendenti del ministero della Salute nigeriano – erano stati sequestrati sulla strada fra le città di Maiduguri e Damasak il 18 luglio in un’imboscata in cui era stato ucciso un altro autista. L’azione è stata rivendicata dalla Provincia dello Stato islamico dell’Africa occidentale (Iswap), che nel video dell’esecuzione ha accusato il governo nigeriano di non avere mantenuto le promesse fatte durante le trattative per la liberazione degli ostaggi.