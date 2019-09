Terrorismo islamico, estradato algerino condannato all’ergastolo

Condividi

E’ stato rintracciato dagli agenti della Digos di Roma ed estradato ad Algeri un latitante condannato all’ergastolo per partecipazione ad organizzazioni terroristiche. T.M. queste le sue iniziali, 28 anni, condannato alla pena dell’ergastolo inflitta con sentenza del 31 marzo 2016 dal Tribunale di Boumerdes (città costiera algerina), per il reato di appartenenza ad organizzazione terroristica, è stato arrestato ai fini estradizionali nel novembre scorso dagli agenti della Digos di Roma – Sezione antiterrorismo internazionale, e ieri mattina è stato estradato in Algeria per scontare la sua pena.

Nei confronti dello straniero, già noto perché segnalato in ambito di collaborazione internazionale come soggetto in contatto con membri dello Stato islamico, la Direzione centrale della polizia di prevenzione aveva successivamente diramato le ricerche in ambito nazionale. Anche le autorità tedesche lo avevano inserito come “cittadino al quale rifiutare l’ingresso ed il soggiorno sul territorio Schengen”.