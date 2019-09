San Marino: DOMANDONE alla cittadinanza

Condividi

di Rolando Biglia

“La natura del rischio calcolato male è il singolo e più importante argomento per l’uso dell’analisi della gestione di qualunque cosa” (S. Davidson)

Credo che per comprendere certi fatti sia necessario a volte ricorrere a paradossi come quello che segue che si spera possa essere d’aiuto a comprendere la gravità di certe situazioni sottovalutate per anni da irresponsabili figure istituzionali.

Allora,

consideriamo che ad esempio Banca d’Italia, diciamo negli anni “buoni”, si servisse dello stesso Auditor esterno di un paio di quelle banche tipo MPS od Etruria o di certe Popolari o Carisp decisamente discusse, per certificare i propri conti. Prendiamo uno degli Auditor più noti, BDO per esempio.

Facciamo finta che con quei conti poi Banca d’Italia si fosse presentata al Ministro delle Finanze in sede di ratificazione di bilancio dello Stato e finanziaria relativa.

Immaginiamo che quel Bilancio poi elaborato dallo Stato grazie anche a quei conti, possa essere servito per ottenere prestiti, agevolazioni o anche solo semplicemente per informare chi di dovere della propria “salute” in sede internazionale.

Fantastichiamo infine che improvvisamente la notizia di tale comportamento, tra l’altro procrastinato per quattro anni, supportata da prove inoppugnabili e addirittura dall’evidente manipolazione di una Gazzetta Ufficiale della Repubblica nella parte dell’inserzione dell’LCA di una delle banche succitate, poi cancellata da ogni registro, venisse denunciata da qualcuno nelle sedi opportune.

Domandone:

cosa accadrebbe all’ Italia?

Corollario: tenere però presente che tutto ciò NON è successo in Italia.