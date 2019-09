Indagava su crimine organizzato, banda maghrebina fa uccidere un avvocato

di Euronews – -Un avvocato ucciso in pieno giorno in una strada di Amsterdam e in Olanda esplode il dibattito sulla sicurezza. L’uomo Derk Wiersum difendeva un super testimone contro una banda criminale accusata di vari omicidi commessi fra tra il 2015 e il 2017. A fare fuoco è stato un giovane di età compresa tra i 16 e i 20 anni poi fuggito a piedi come conferma un portavoce della polizia.