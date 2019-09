Bologna: oltre 2 chili di droga nell’addome, arrestati due nigeriani

Droga all’aeroporto Marconi, oltre 2 chili di droga nell’addome. Il primo in arrivo da Bruxelles aveva ingerito 100 ovuli contenenti eroina per un peso pari a 1,160 kg, l’altro 102 ovuli termosaldati contenenti cocaina per un peso di 1,200 kg.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), in servizio presso l’Aeroporto Marconi, hanno individuato e arrestato, con la collaborazione della Guardia di Finanza, due cittadini nigeriani sospettati di trasportare sostanze stupefacenti con la tecnica dei “body packer”.