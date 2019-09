Marocco: il re grazia 4.764 detenuti, anche terroristi ‘pentiti’

Grazia reale concessa a 4.764 detenuti, in occasione della Festa del Trono del Marocco. Tra questi, 31 i condannati a morte che si sono visti commutare la pena capitale in ergastolo. Ci sono anche i recenti condannati per i fatti di Al Hoceima, cioè le rivolte a Nord del Paese, e alcuni detenuti per terrorismo che hanno dimostrato un “completo pentimento”, rigettando ideologie estremiste.

Il provvedimento di clemenza è stato concesso in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di regno di Mohammed VI. ANSA