Pugni al volto alla ex italiana, arrestato marocchino

Condividi

FIRENZE, 8 SET – Ha picchiato l’ex con pugni al volto, lanciandole anche un piatto in testa, per poi darsi alla fuga: un 41enne marocchino è stato perciò arrestato nella notte a Firenze per maltrattamenti e lesioni aggravate dai carabinieri intervenuti su richiesta della donna, una 43enne italiana, trovata in stato di shock e sanguinante.

L’aggressione è avvenuta in uno stabile occupato di via Pellas. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine e non in regola con il permesso di soggiorno, è stato rintracciato in una via limitrofa. Il 41enne era già gravato da un divieto di avvicinamento alla donna, emesso dal tribunale di Firenze nel gennaio 2018 a seguito di un precedente arresto per analoghi motivi.