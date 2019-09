Contrastava l’abusivismo, funzionario cacciato dal Comune

PALERMO, 4 SET – Gli hanno bruciato la macchina, avvelenato i cani, fatto minacce che hanno reso necessaria la scorta. Da ieri l’ingegner Vincenzo Ortega (capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Licata, nell’Agrigentino, l’uomo che ha mandato le ruspe sulla costa per demolire le costruzioni abusive che deturpano il litorale di Licata) è stato messo alla porta dal Comune e rimarrà a casa per due anni – prima di andare in pensione – con l’80% dello stipendio. Una decisione, frutto di una delibera del Consiglio comunale su proposta dell’amministrazione, che il diretto interessato ha tutta l’intenzione di impugnare davanti alla magistratura.

Il sindaco Pino Galanti sostiene che “Ortega era rimasto l’unico dirigente in pianta organica. Tutti i dipartimenti erano affidati a lui e non potevo permettere che un solo uomo fosse al comando della burocrazia. La legge mi permette di farlo”. “Ho dedicato la vita al mio Comune – ha detto Ortega – Finora sono uscito indenne da tutti i procedimenti penali”. (ANSA)