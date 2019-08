San Marino e le pari omertà

di Rocco Luglio e Rolando Biglia

In questa breve nota ci chiediamo se, oggettivamente, la cosiddetta omissione di Atti d’ufficio, che in Italia si regola con l’art.328 del cp e a San Marino parrebbe prevista negli art. 24, 49, 50, 162, 350, 378 sia lassù stata abolita considerando quanto di estremamente grave è stato denunciato in maniera bipartisan da collaboratore di questo sito a OGNI formazioni politica locale coinvolta direttamente nei fatti bisognosi di denuncia e la mancanza totale di reazioni fino all’intervento delle Istituzioni italiane.

A quanto pare infatti nella Repubblica nessuno delle forze politiche all’opposizione ha denunciato a nessuno nulla, figuriamoci al Tribunale (tutti forse hanno detto ssshhh! ?) nonostante quanto segnalato stesse provocando danni irreparabili addirittura a persone fisiche, sammarinesi e italiane, vittime di truffe e malversazioni varie subite con la collaborazione anche ovviamente delle Vigilanze di BCSM parimenti avvisate.

E il NON denunciato mette ogni “avvisato” (e allora mezzo salvato, oggi pare non più) nella condizione di dover rispondere penalmente di danni inenarrabili alla Repubblica di San Marino oltre che alle vittime di quanto denunciato.

Un po’ di nomi degli omertosi?

Bé certamente pare che nessuno abbia ricevuto segnalazioni o denunce NONOSTANTE quanto denunciato sia gravissimo (per particolari basta aprire i link in calce) da parte per esempio di:

E addirittura i prodromi di ciò sono visibili due anni fa in queste mail cui da Rete è stato addirittura risposto…

e che dire infine di questa “doppietta” in una sola mail

Quanto alla maggioranza non c’è necessità di illustrarglielo nuovamente avendolo saputo direttamente dall’Ambasciatore italiano da circa due anni ed essendo ora costretta a interpellare l’Avvocatura per salvare le penne proprie, del Paese e degli “avversari”.

Ora si capisce perché c’é chi vuole far cadere questo Governo?

Oltretutto vi ricordate che sta partendo l’appello Mazzini si?

Buona Fine… Agosto