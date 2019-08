Zingaretti: “mi sono stancato di dire ‘nessuna alleanza’ con M5s”

“Mi sono stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza con i Cinquestelle, i 5 stelle li ho sconfitti due volte, imparassero a sconfiggerli pure loro quelli che mi accusano di questo. Piantiamola con le caricature, io non le faccio sugli altri. Perchè altrimenti è come la fine di War Games: fine del gioco”

Era il 3 febbraio 2019, in occasione della Convenzione nazionale del Pd. Poi è finita come potete vedere nel video.