Pd-M5s, Salvini: Mattarella non permetterà questo mercimonio

ROMA, 27 AGO – “Abbiamo fiducia che Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo”. Così su facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alle trattative tra M5S e Pd per la formazione di un Governo.

