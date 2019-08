San Marino: Celli, sicuro che sia solo chiacchericcio da bar???

Condividi

di Marcello Draghi

In merito a favoritismi nei confronti di qualche potentato l’ex SdS Celli dichiara:

“(…) se qualcuno dispone di elementi che provano miei comportamenti che hanno illecitamente favorito gruppi imprenditoriali locali o esterni nell’esercizio delle mie funzioni di governo, non esiti a recarsi dall’Autorità Giudiziaria e a denunciarmi. Lo faccia e subito. Viceversa non è più tollerabile che si vada avanti con il chiacchiericcio da bar e con lo sputtanamento organizzato con metodo scientifico. “

allora ecco di seguito sei elementi o chiacchericci, faccia lei:

Chiacchericcio n.1

un paio dei molteplici avvisi via mail o raccomandata e il pensiero va diretto alle omissioni conseguenti (sue o dei suoi collaboratori?)

Chiacchericcio n.2

dagli atti del p.p. 193/RNR/2012

“Dalle conclusioni di P.G. emerge l’irregolarità della tenuta della posizione della Cliente presso la Banca, incongruenze nelle dichiarazioni tra le finalità del rapporto e l’effettivo utilizzo, mancata conformità di deleghe e disposizioni operative, assenza di riscontro documentale all’accensione di fidi, sconfinamente non autorizzati, e quindi, complessivamente, l’idea che (OMISSIS) abbia operato sul conto nella convizione che vi fosse la disponibilità di danaro.”

“La ripresa istruttoria consentiva l’approfondimento della ricognizione della documentazione bancaria relativa alla operatività attribuita alla posizione (omissis) presso Banca Commerciale Sammarinese. Era a tal fine incaricata l’Autorità di Vigilanza, Banca Centrale, per l’approfondimento della operatività bancaria e finanziaria posta in essere nelle circostanze oggetto di denuncia, per l’esatta ricostruzione della operatività di deposito fondi ed investimento titoli in capo a (omissis), per le correlate movimentazioni di fondi e di prelevamento, nonché di prestazioni di garanzie; per chiarire in quali circostanze sia venuta meno la provvista conferita dalla denunciante; (…)

“Le più rilevanti emergenze scaturivano dalla ricognizione affidata all’Autorità di Vigilanza (non più a trazione Giannini ndr), dalla quale, con particolare richiesta di verifica della operatività dell’Istituto coinvolto nelle movimentazioni (risultate disposte dal RUGHI), pervenivano le relazioni descrittive (n. 15/10658 in data 17.11.2015, 16/2415 in data 18.3.2016 e 16/3480 in data 21.4.2016.)”

“in data 21.7.2005 venne ad esempio “inserito” un fido, di euro 400.000, dal terminale di CROSARA Giovanni e convalidato da FOSCHI Gilberto, senza che dalla documentazione cartacea contenuta nei fascicoli sia stata rinvenuta alcuna richiesta in proposito. In assenza del fido, il rapporto, il cui fondi erano impiegati nell’acquisto titoli, risulta “sconfinato”.

In data 10.11.2006 risulta registrata, a nome di (omissis), una fidejussione omnibus limitata per 100.000 euro, senza indicazione del rapporto garantito; in data 10.11.2006 viene inserito un fido di euro 100.000 dal terminale di CROSARA e convalidato da CANUTI. Mancano, per i fidi, documentazione coerente e traccia di deliberazione da parte degli organi preposti. Significativamente, in data 26.10.2005, l’affidamento viene estinto in coincidenza con la vendita dei titoli, residuando un saldo a credito di 5.000 euro.”

San Marino, 7 marzo 2017

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE Simon Luca Morsiani

Chiacchiericcio n.3

Quanto risposto invece da Banca Centrale in sede di Esposto Ufficiale:

Chiacchiericcio n.4

relativo alla LCA di Asset Banca

Chiacchiericcio n.5 o, meglio, il Quinto Elemento

Per saperne di più cortesemente telefoni all’Ambasciata italiana o all’Avvocatura della RSM se non direttamente al suo successore, la Dott.ssa Guidi..