Repubblica di San Marino: Celli “confessa” o “sconfessa”?

di Rocco Luglio

L’ex SDS Finanze Simone Celli dichiara oggi all’ “informazione” sammarinese:

“In merito alle accuse, alle critiche e ai sospetti riguardanti la mia attività da membro del Congresso di Stato, in via preliminare desidero precisare che, mentre ero Segretario di Stato per le Finanze, tutte le scelte compiute in campo bancario sono state sempre ampiamente condivise con i colleghi del Comitato per il Credito e il Risparmio e del Congresso di Stato. Va anche sottolineato che si sono tenute decine e decine di riunioni nell’ambito della maggioranza per confrontarsi sulle questioni più delicate e significative attinenti al sistema finanziario locale.”

Bene, è con questo tipo di esternazioni che si semplifica il lavoro del giornalista, riducendo un intero articolo a sole quattro domande allo stesso SdS Celli.

Per cui da “libero cittadino” (per ora) mi conferma che le responsabilità del “chiudilabancariaprilabanca” come nel caso di CIS, Asset e le beghe che si tirano dietro fin dai tempi della “sospetta” acquisizione a 1 euro di BCS e la gestione delle finanze da parte di BCSM, dei mutui da parte di BAC (Ferragù, Siri etc…) e le consulenze al”marchand… pardòn, marchant” Gozi cheavrebbe “suggerito” la nomina della Presidente di BCSM sono condivise tra ogni membro del Comitato per il Credito e il Risparmio e del Congresso di Stato?



Quindi ammette che la mancata denuncia di quanto segnalatole/denunciatovi più volte personalmente tramite mail o raccomandata ed ora oggetto di attenzione dell’Avvocatura della RSM, nonché dell’attuale SDS alle Finanze Guidi e Giustizia Renzi, oltre che da parte del Presidente di BCSM Tomasetti, tutti più che “stimolati” (anche attraverso denuncia dei fatti in Procura a Roma e Rimini) dall’Ambasciatore italiano e dalle istituzioni tricolore tutte, è di responsabilità di ogni membro del Comitato per il Credito e il Risparmio e del Congresso di Stato?



Relativamente poi a quanto alle decine di riunioni mi pare che lei asserisca che in definitiva, vista la mancanza di denunce o interventi, non solo lei ma proprio nessuno del Comitato per il Credito e il Risparmio e del Congresso di Stato abbia mai preso in considerazione oltre a quanto denunciato sopra, nemmeno la bizzarra coincidenza denunciatavi (ed abbondantemente comunicatavi anche via raccomandata) che Banca Centrale per quattro anni si servisse dello stesso Auditor italiano a certificare i propri conti in contemporanea con le successivamente liquidate BCS e Asset Banca, sbaglio?

Infine, mi conferma che tutte le violazioni agli accordi transnazionali firmati dalla Repubblica di San Marino con l’Italia compiute negli ultimi tre anni ( e visti gli “apriechiudi” sono tante, per non parlare del funzionamento e delle responsabilità in merito anche del Tribunale Unico) https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/11/05/collaborazione-finanziaria-ratifica-accordo-tra-italia-e-san-marino sono state commesse con il placet di ogni membro del Comitato per il Credito e il Risparmio e del Congresso di Stato?

Attendo cortese risposta.

Credo anche in CEDU la vorrebbero…