Repubblica di SAN MARINO: banche usa e getta?

Condividi

Sarebbe bello che in questo ferragosto di calura, da San Marino o da Banca d’Italia qualcuno mi spiegasse questo guazzabuglio di aperture e chiusure a cui non si assiste nemmeno ai mondiali di “scala quaranta” di solito. Tra l’altro, a dire il vero, il machiavellico intrico pare tanto “camouflage” di tonnellate di polvere, truffe varie e riciclaggi spazzati sotto al tappeto sperando che nessuno se ne accorga. Ma posso sbagliarmi del resto non sono economista…

Ecco comunque il quesito estivo:

In base ai dati di seguito elencati, voglia il dotto economista spiegare al povero giornalista come fa una Banca che di fatto giuridicamente NON esiste più dal 2012 a venire liquidata amministrativamente nel 2019, mentre chi ne ha assorbito i rapporti esce da un amministrazione straordinaria che l’ha portata a cambiare nuovamente pelle assumendo l’identità di una Banca esistente dal 2006, ma nel 2019 definita “nascente”???

Ecco i dati:

28 giu 2012

Banca Partner acquisisce il Credito Industriale Sammarinese: NASCE BANCA CIS.

Cliccando quindi sull’indirizzo di Banca Partner, da un pezzo appare infatti questo messaggio:

Poi però il 20 lug 2019 RTVSM titola:

Cis cambia nome, nasce “Banca Nazionale Sammarinese”

E qui mi chiedo: nasce?

Ma non è iscritta al registro dei soggetti autorizzati dal 2006? (vedi foto qui sotto)

Poi leggo

21 Luglio 2019

Cis: dalla mezzanotte si entra nella fase di “risoluzione”. Termina l’amministrazione straordinaria e il blocco dei pagamenti. In corso la “migrazione informatica” verso Bac, Bsm e Bsi

e, alla fine, mi ritrovo di nuovo il 14 Agosto 2019

Banca Partner posta in liquidazione coatta amministrativa

Mah?!…

Attendo soluzioni, se esistono…

PS: chi dovesse ricordare anche quanto alle bizzarre LCA di Banca Commerciale Sammarinese e di Asset Banca, i conti di BCSM certificati in contemporanea per quattro anni dall’Auditor delle sopracitate (BDO Italia) e il Bollettino Ufficiale della Repubblica falsificato, che al momento stanno tenendo in apprensione la Presidente di BCSM Tomasetti a quanto pare ignara di quanto sotto al cofano della “fuoriserie” che le hanno affidato, almeno secondo quanto da Lei stessa dichiarato all’Ambasciatore italiano, forse avrà più facilità nella risoluzione del quesito.