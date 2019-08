Francia, arrestato anarchico italiano condannato per G8 Genova

Condividi

Un attivista italiano, condannato a 13 anni di carcere in Italia e ricercato dal G8 di Genova nel 2001, è stato arrestato giovedì in Bretagna, nel Morbihan. E’ stato incarcerato ieri. Ad annunciarlo è stata la Procura di Rennes secondo quanto riferisce il quotidiano francese locale ‘Le Telegramme’. Dopo 18 anni di latitanza, riferisce il quotidiano, “Vecchi è stato fermato dalla brigata nazionale per la ricerca dei fuggitivi in seguito a due mandati d’arresto europei emessi dalle procure di Milano e di Genova“, ha spiegato l’avvocato generale della Procura di Rennes, Pascal Bougy.

“I mandati d’arresto sono stati emessi in seguito a delle condanne penali pronunciati dai tribunali di queste due città”, ha precisato il magistrato. L’avvocato generale ha confermato che l’arresto di questo uomo, ricercato dal 2001, è legato a due condanne in relazione alla partecipazione al G8 di Genova nel luglio del 2001.