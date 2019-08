Grillo: “coerenza dello scarafaggio, Salvini tamarro”

«Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo». A scrivere è Beppe Grillo che interviene sulla crisi di governo con un post sul blog dal titolo «La coerenza dello scarafaggio».

Grillo parla di «Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un’illusione. Lasciamoci quindi alle spalle Psiconani, Ballerine e Ministri Propaganda a galleggiare come orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto sporcizia non biodegradabile».