Dimissioni Salvini, Rosato (Pd) esulta: ”raccolte 20mila firme”

“Stamattina abbiamo superato le prime 20mila firme. Forza! Continuiamo a coinvolgere chi pensa che l’arroganza, la prepotenza e il senso di impunità di Matteo Salvini abbiano superato il livello di guardia. Non restiamo a guardare!”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore dei Comitati Civici.

“Era bene presentare subito la mozione di sfiducia – prosegue – far rispondere a Salvini in aula sui fatti, sui rubli, sul petrolio, su Savoini. Sappiamo, legittimamente il segretario del Pd ha chiesto di fare diversamente e così abbiamo fatto. Com’era facilmente immaginabile grillini e leghisti insieme hanno ottenuto il rinvio a settembre della discussione, sperando di farla sparire dall’attenzione degli italiani dietro alla guerra a qualche Ong o al balletto sulla Tav. Noi non ci stiamo: giovedì pomeriggio abbiamo lanciato la petizione con i Comitati Civici per chiedere le dimissioni di Salvini”.