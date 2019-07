Torino, lesioni aggravate a due agenti: nigeriano subito libero

Torino – Processato, condannato e scarcerato. È tornato libero Amuzie Bright, il nigeriano di 28 anni accusato di lesioni aggravate e continuate per aver aggredito due agenti e la moglie di un ex poliziotto in pensione giovedi sera in corso Palermo. La pattuglia delle volanti del commissariato Barriera di Milano era stata accerchiata da decine di stranieri che volevano impedire l’arresto del nigeriano, accusato anche di resistenza.