Catania: picchia due vigili urbani, arrestato pregiudicato

Condividi

CATANIA – Ancora violenze, ancora aggressioni a vigili urbani mentre svolgono il loro lavoro di controllo del territorio e di vigilanza contro la contraffazione e l’abusivismo, operazioni di controllo volute fortemente dal sindaco Pogliese, e disposte dall’assessore Porto con la collaborazione operativa del Comandante dei Vigili Stefano Sorbino e del commissario Francesco Caccamo, responsabile della sicurezza urbana e annona.

Come scrive https://catania.livesicilia.it , la nuova aggressione, in piazza Mancini Battaglia, dove un cittadino dello Zimbawe, già arrestato nel passato per violenze simili, è stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo. L’extracomunitario si è scagliato violentemente contro i due ispettori della polizia municipale che ne stavano controllando l’attività per sanzionarlo, colpendo i due agenti con pugni e calci.