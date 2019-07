Camera, altra vittoria di Salvini: Ok fiducia al Dl Sicurezza bis

L’Aula della Camera approva la fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza bis con 325 voti favorevoli, 248 contrari e 4 astensioni. L’Assemblea passera’ ora all’esame degli ordini del giorno, circa un centinaio quelli presentati.

Il via libera finale al provvedimento e’ atteso per domani o al massimo venerdi’. Poi passera’ al Senato per essere convertito in legge. Al momento del voto erano presenti in Aula 577 deputati e 573 hanno votato. Per la maggioranza servivano 287 si’. affaritaliani.it

