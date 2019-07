Terni: sudamericano ferisce carabiniere con due colpi di pistola

TERNI, 19 LUG – E’ piantonato all’ospedale Santa Maria in stato di arresto l’uomo che questa mattina ha ferito un carabiniere nel corso di una colluttazione con le forze dell’ordine avvenuto alla rotatoria tra via Eugenio Chiesa e via Curio Dentato, a Terni. La sua identificazione è ancora in corso, ma si tratterebbe di un trentenne di origine sudamericana.

E’ in stato confusionale e, non escluso, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non appena gli accertamenti verranno conclusi e starà meglio – in base a quanto si apprende – sarà portato in carcere. I reati contestati sono in corso di valutazione da parte del magistrato di turno, Marco Stramaglia.