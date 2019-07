”Dietro il voto M5s a Von Der Leyen c’è la Trenta”. Ringraziata con un sms

La bomba la sgancia Dagospia, in un “Dagoreport” che esordisce così, andando dritto al punto: “Non molti sanno che dietro il voto grillino alla Von Der Leyen c’è Elisabetta Trenta. È stata lei ad aprire i contatti tra la tedesca e i 5 Stelle quando è arrivata sul tavolo l’ipotesi della sua candidatura”. Secondo Dago, insomma, dietro al voto per la presidenza della Commissione europea che ha minato, forse definitivamente, i rapporti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ci sarebbe proprio la Trenta, il ministro della Difesa schieratissimo contro la Lega e il suo vicepremier.

Dago prosegue sottolineando come “le due si sono conosciute meno di un anno fa a Bruxelles durante i vertici Nato. Hanno stretto un rapporto: bilaterali, saluti, colazioni, caffè. Tanto che dopo la sua nomina la von der Leyen ha scritto un messaggio alla Trenta: You did that, I will remember. Tnks (È merito tuo, me ne ricorderò, grazie, ndr)“.