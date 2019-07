Brucia la Sardegna, decine di incendi: “Piromani vigliacchi e criminali”

Brucia la Sardegna, sono ben 41 gli incendi che si sono sviluppati ieri nell’isola. 12 roghi hanno necessitato dell’intervento degli 11 elicotteri del Corpo forestale, l’elitanker Super Puma e 4 Canadair, due di Base ad Alghero e 2 arrivati da Napoli e Trapani. Il più pericoloso, ancora in atto è quello di Tortolì. Vigili del fuoco e squadre di soccorso lavorano senza sosta. L’Ogliastra si è trasformata in un inferno di fuoco, fiamme di fronte alla case e turisti in fuga.

“Sono mani assassine, bast…, vigliacchi e criminali”. Questo il commento, dell’Assessore dell’Ambiente della Regione Sardegna, Gianni Lampis, sul vasto rogo che sta tenendo sotto scacco Tortolì (Nu), l’Ogliastra e l’intera macchina antincendio regionale. “Dovete essere assicurati alla giustizia, le vostre mani maledette devono pagare caro il prezzo della distruzione e del pericolo che state creando”, ha detto l’assessore. Sono ora in fase di spegnimento alcuni focolai ancora attivi in Località San Salvatore. Il vento forte di maestrale che ha soffiato da nord a sud ha contribuito a rendere la situazione ancora più complessa.