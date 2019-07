Pd, Zingaretti: ”lanceremo un grande programma”

Condividi

GENOVA, 08 LUG – “Il Pd vuole costruire insieme un piano per l’Italia, si comincia sabato con l’assemblea nazionale, fino a novembre quando a Bologna lanceremo un grande programma per l’alternativa di Governo”. E’ la road map indicata dal segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti stamani nel porto di Genova in visita alla sede della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (Culmv) Paride Batini.

“Ascolteremo gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, i lavoratori, cioè quell’Italia che ha bisogno di un progetto per non morire”, ha detto. In Liguria Zingaretti ha anche visitato lo stabilimento della Bombardier, a Vado Ligure, i Cantieri navali Mariotti, la sedApta, e ha incontrato monsignor Molinari e i Cappellani del lavoro. ANSA