Violenza sessuale su 17enne, marocchino assolto perché troppo ubriaco

Si chiude con un’assoluzione con formula dubitativa il processo di primo grado per violenza sessuale a carico di A. D., il 26enne marocchino accusato di aver violentato, il 3 novembre 2017, una ragazza bolognese, all’epoca 17enne, in un vagone abbandonato della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano.

Lo ha deciso il collegio del Tribunale di Bologna presieduto dal giudice Valentina Tecilla, che ha quindi accolto la richiesta del legale di Dhabi, Alessandro Cristofori, e rigettato quella del pm Roberto Ceroni, che al termine della sua requisitoria aveva chiesto per l’imputato una condanna a sei anni di carcere. Non ha quindi convinto i giudici la ricostruzione della Procura di quanto avvenuto quella sera, quando la giovane fu avvicinata in piazza Aldrovandi, assieme a due suoi amici, da tre ragazzi maghrebini, tra i quali l’imputato.