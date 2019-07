La Trenta vuole usare la Marina per traghettare i “migranti”?

Più che la forzatura di un blocco, quella della Alex, la nave della ong Mediterranea Saving Humans con a bordo una quarantina di immigrati, è sembrata una passerella. È riuscita a “forzare” il divieto del Viminale arrivando ad attraccare a Lampedusa scortata dalle motovedette della Guardia costiera. Matteo Salvini, che continua a combattere personalmente ogni braccio di ferro contro qualsiasi ong voglia venire in Italia a scaricare clandestini, non nasconde la propria irritazione nei confronti dei vertici militari e li accusa di non aver difeso i confini.

Salvini non ha digerito che la Alex sia riuscita ad arrivare a Lampedusa indisturbata. Mentre entrava in porto erano presenti delle navi della Guardia costiera che non hanno mosso un dito per fermarne l’avanzata. Durante una diretta su Facebook, Salvini ha detto: “I confini via mare sono come quelli via terra. Nei prossimi giorni chiederò alla Trenta aiuto “in questa battaglia di civiltà e di legalità…. se la difesa dei confini è ancora un diritto-dovere da parte delle istituzioni o se i confini italiani sono diventati un ‘di più'”. Le forze armate in mare sono in capo al dicastero della Difesa. “Se servono da scorta per le navi fuorilegge – ha commentato – domandiamoci sull’utilizzo di queste unità (militari, ndr)”.