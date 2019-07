L’immigrazione clandestina ha un nuovo giurista: Casarini

“Il tema del decreto sicurezza, come ha già detto la magistratura, non si può applicare a navi che fanno soccorsi in mare”. Così Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.

“Noi stiamo solo seguendo le convenzioni internazionali e la costituzione italiana – dice ancora Casarini replicando a distanza a Matteo Salvini che li ha definiti ‘pirata’- Il tema è che da una parte c’è chi vuole fare rispettare i diritti umani e dall’altra chi fa carta straccia delle istituzioni”. adnkronos