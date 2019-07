Bestemmie contro parroco che recita rosario su Facebook

Tredici persone sono state denunciate dai carabinieri di Latiano (Br) per aver insultato in diretta su Facebook il parroco della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore mentre recitava il Rosario. Era un appuntamento molto atteso, soprattutto dagli anziani che lo seguivano, impossibilitati a recarsi in chiesa, e le visualizzazioni della diretta erano migliaia.

Tra i commenti sono spuntati a un tratto insulti, sfottò e bestemmie, che hanno turbato il momento di riflessione e preghiera collettiva. Quindi le 13 persone sono state identificate e denunciate per diffamazione. I carabinieri per risalire ai responsabili hanno analizzato più di 900 commenti. Gli autori hanno un’età compresa tra i 18 e i 38 anni, e vivono sparsi nella regione.